Сатин (Аристов) Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатин (Аристов) Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.10.1888

Дата смерти

05.11.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1888
Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1918 по 1920
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1920 по 1922
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1922 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
05.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
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