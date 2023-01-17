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Хвостов Александр Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Хвостов Левонтий Иванов

Мать: Хвостова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Хвостов Влас Александров

Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Хвостов Борис Александров

Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова

Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Хвостов Иоан Леонтьев

Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Агрипина Левонтьева

Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Марфа Варламова

Смерть
1822
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