Хвостов Александр Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Хвостов Левонтий Иванов
Мать: Хвостова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хвостов Борис Александров
Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова
Рождение ребёнка
27.01.1835
Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Агрипина Левонтьева
Мать ребёнка: Хвостова Марфа Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова Марфа Варламова
Смерть
1822