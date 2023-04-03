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Джозовский Тихон Пантелеймонович

Место рождения

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка

Дата рождения

16.06.1832

Дата смерти

21.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1832

Отец: Джозовский Пантелеймон Гавриилович

Мать: Джозовская (Борецкая) Анна Мефодиевна

Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захариевич (Джозовская) Сусанна Тихоновна

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джозовский Иоанн Тихонович

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джозовская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель, учитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.06.1832
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Крещение
30.06.1832
Уманский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей, 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Рождение ребёнка
19.05.1859

Дочь: Джозовская Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1862

Сын: Джозовский Мефодий Тихонович

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1866

Дочь: Дусанская (Джозовская) Леонила Тихоновна

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1871

Сын: Джозовский Всеволод Тихонович

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Джозовская Лидия Тихоновна

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Джозовский Яков (Иаков) Тихонович

Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна

Смерть
21.07.1894
Причина смерти: от паралича | Ф. 0931, о. 0001, д. 2467 (продолжение) - д. 2468 -- д. 2470 - Ф. 0931, о. 0001, д. 2471 (начало), стр. 526 из 962. (Ф. 0931, о. 0001, д. 2470).Исповедовал Окружной Духов... Показать все
Похороны
24.09.1894

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