Джозовский Тихон Пантелеймонович
Место рожденияУкраина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Дата рождения16.06.1832
Дата смерти21.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1832
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захариевич (Джозовская) Сусанна Тихоновна
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джозовский Иоанн Тихонович
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель, учитель
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.06.1832
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Крещение
30.06.1832
Уманский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей, 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Рождение ребёнка
19.05.1859
Дочь: Джозовская Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1862
Сын: Джозовский Мефодий Тихонович
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1866
Дочь: Дусанская (Джозовская) Леонила Тихоновна
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1871
Сын: Джозовский Всеволод Тихонович
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Уманьский уезд, с. Левковка, Иоанно-Богословская церковь 1871 г. Ф.127, о.1012, д.4189, стр.4.
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Джозовская Лидия Тихоновна
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Джозовский Яков (Иаков) Тихонович
Мать ребёнка: Джозовская Мария Ивановна
Смерть
21.07.1894
Причина смерти: от паралича | Ф. 0931, о. 0001, д. 2467 (продолжение) - д. 2468 -- д. 2470 - Ф. 0931, о. 0001, д. 2471 (начало), стр. 526 из 962. (Ф. 0931, о. 0001, д. 2470).Исповедовал Окружной Духов... Показать все
Похороны
24.09.1894