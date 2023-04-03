Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильенков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ильенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильенков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Ильенков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильенков Михаил
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно