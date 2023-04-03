Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенкова (Барабанчикова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанчиков Иван Тимофеевич

Мать: Барабанчикова (Воронцова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильенков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ильенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильенков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Ильенков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильенков Михаил

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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