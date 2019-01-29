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Хужин Тимур Эльдарович
Хужин Тимур Эльдарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Хужин Эльдар Айратович
1981 г.р.
Мать
Валиахметова Регина Наильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2019
Отец:
Хужин Эльдар Айратович
Мать:
Валиахметова Регина Наильевна
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