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Буцкий Козьма Ефимович

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцкая (Наместникова) Наталья Евдокимовна

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Буцкая Евдокия Козьмина (Козьминична)

Мать ребёнка: Буцкая (Наместникова) Наталья Евдокимовна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 6918. Восприемники: билетный Михаил Евдокимов Наместников (видимо дядя по матери) и девица Наталия Ивановна Сухарева
Смерть
Неизвестно

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