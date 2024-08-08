Буцкий Козьма Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Буцкая Евдокия Козьмина (Козьминична)
Мать ребёнка: Буцкая (Наместникова) Наталья Евдокимовна
Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 6918. Восприемники: билетный Михаил Евдокимов Наместников (видимо дядя по матери) и девица Наталия Ивановна Сухарева
Смерть
Неизвестно