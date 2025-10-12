Душко (Зезюльчик) Нина
женский, родилась Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности