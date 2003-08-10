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Жужнев Роман Владимирович
Жужнев Роман Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Жужнев Владимир Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Жужнева (Любченко) Ирина Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2003
Отец:
Жужнев Владимир Сергеевич
Мать:
Жужнева Ирина Владимировна
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