Манелов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манелов Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1986
Дочь: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно