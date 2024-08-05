Манелов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манелов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манелов Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.1986

Дочь: Фурдуй (Манелова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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