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Пузырёв Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пузырёв Алексей Григорьевич

Мать: Пузырёва Василиса Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырёва Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырёва Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырёва Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
22.03.1910

Сын: Пузырёв Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пузырёв Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пузырёв Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна

Смерть
1943

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