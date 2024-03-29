Пузырёв Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырёва Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырёва Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырёва Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1910
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пузырёв Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пузырёв Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пузырёва (Силакина) Надежда Петровна
Смерть
1943