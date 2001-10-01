Фролова (Фролова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Фролова) Ирина

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Место рождения

город Кириллов Вологодской области

Дата рождения

16.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1976

Отец: Фролов Сергей

Мать: Фролова Татьяна

город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
17.01.1999

Муж: Жуков Павел

село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.10.2001

Сын: Жуков Георгий

Отец ребёнка: Жуков Павел

город Кириллов Вологодской области
Развод
2006

Муж: Жуков Павел

г. Кириллов Вологодской обл.
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