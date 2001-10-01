Фролова (Фролова) Ирина
Место рождениягород Кириллов Вологодской области
Дата рождения16.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1976
Отец: Фролов Сергей
Мать: Фролова Татьяна
город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
17.01.1999
Муж: Жуков Павел
село Горицы Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
01.10.2001
Сын: Жуков Георгий
Отец ребёнка: Жуков Павел
город Кириллов Вологодской области
Развод
2006
Муж: Жуков Павел
г. Кириллов Вологодской обл.