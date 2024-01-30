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Кирилович Александр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: Кирилович Иосиф Станиславович

Мать: Кирилович Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
07.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Кирилович Павел Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.05.1992
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