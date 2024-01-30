Кирилович Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти25.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Рождение ребёнка
07.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Кирилович Павел Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.05.1992