?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Панфилова Матрёна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сокурин Лаврентий
Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сокурин Лаврентий
Смерть
Неизвестно