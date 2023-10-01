Кононов Феликс Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Феликс Гаврилович

Кононов Феликс Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Андрей Феликсович

Мать ребёнка: Кононова (Завгороднева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Техова (Кононова) Юлия Феликсовна

Мать ребёнка: Кононова (Завгороднева) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.