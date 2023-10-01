Кононов Феликс Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Андрей Феликсович
Мать ребёнка: Кононова (Завгороднева) Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Техова (Кононова) Юлия Феликсовна
Мать ребёнка: Кононова (Завгороднева) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно