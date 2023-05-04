Измайлов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измайлов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Измайлова Хрдук Николаевна а
Рождение ребёнка
20.11.1961
Дочь: Леонтьева (Измайлова) Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Измайлова Хрдук Николаевна а
Смерть
Неизвестно