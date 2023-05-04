Измайлов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Измайлова Хрдук Николаевна а

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измайлов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Измайлова Хрдук Николаевна а

Рождение ребёнка
20.11.1961

Дочь: Леонтьева (Измайлова) Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Измайлова Хрдук Николаевна а

Смерть
Неизвестно

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