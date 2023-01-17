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Иван Петрович

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

26.05.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Петр Андреевич

Мать: Наталья Иовлевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянин
Рождение ребёнка
1853

Сын: Цветков Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Цветков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Цветкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
26.05.1864 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
27.05.1864 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
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