Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти26.05.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Петр Андреевич
Мать: Наталья Иовлевна
Гражданство
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Место жительства
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Работа или профессия
С 1832 по 26.05.1864 ст.
Крестьянин
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Цветкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.05.1864 ст.
Похороны
27.05.1864 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область