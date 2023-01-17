Еговцева (Лежнина) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еговцева (Лежнина) Елена Витальевна

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Место рождения

Павловка, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1961

Отец: Лежнин Виталий Федорович

Мать: Лежнина Вера Ивановна

Павловка, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: Яковлева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Еговцев Сергей Леонидович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1989

Дочь: Бальзамова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Еговцев Сергей Леонидович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еговцев Сергей Леонидович

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