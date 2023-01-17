Еговцева (Лежнина) Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1961
Отец: Лежнин Виталий Федорович
Мать: Лежнина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: Яковлева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Еговцев Сергей Леонидович
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1989
Дочь: Бальзамова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Еговцев Сергей Леонидович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно