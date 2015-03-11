Щёкин Виталий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёкин Виталий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1986

Отец: не указан

Мать: Щёкина Тамара Владимировна

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