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Ураков Иван Фролов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Ураков Фрол Федотов

Мать: Уракова Агафья Максимова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 326об).
Бракосочетание
До 1808

Жена: Уракова Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Ураков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Уракова Фёкла Фёдорова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №19)
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №808)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ураков Феоктист (Фетис) Иванов

Мать ребёнка: Уракова Фёкла Фёдорова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №24)
Бракосочетание
До 1821

Жена: Уракова Мария Никитина

В РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 262, №23) упоминается в качестве второй жены. Приблизительный год вычислен по возрасту старшей дочери Марии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Уракова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ураков Василий Иванов

Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Уракова) Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 261об, №23)
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 57 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 310об, №62)
Смерть
1853
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 33об, №62)

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