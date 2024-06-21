Ураков Иван Фролов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Ураков Фрол Федотов
Мать: Уракова Агафья Максимова
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 326об).
Бракосочетание
До 1808
Жена: Уракова Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Ураков Андрей Иванов
Мать ребёнка: Уракова Фёкла Фёдорова
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №19)
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №808)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Ураков Феоктист (Фетис) Иванов
Мать ребёнка: Уракова Фёкла Фёдорова
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №24)
Бракосочетание
До 1821
Жена: Уракова Мария Никитина
В РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 262, №23) упоминается в качестве второй жены. Приблизительный год вычислен по возрасту старшей дочери Марии.
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Уракова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина
Год рождения вычислен по РС 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Уракова) Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Уракова Мария Никитина
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 261об, №23)
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 57 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 310об, №62)
Смерть
1853
РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 33об, №62)