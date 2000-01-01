Ляхина (Ляхова)(Яковлева) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Яковлев Юда Ефимович
Отец ребёнка: Яковлев Ефим
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Душкова Мария (Василисковна)
Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1905