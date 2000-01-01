Ляхина (Ляхова)(Яковлева) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхина (Ляхова)(Яковлева) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Яковлев Юда Ефимович

Отец ребёнка: Яковлев Ефим

Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Душкова Мария (Василисковна)

Отец ребёнка: Ляхин (ляхов) Василий (Василиск) Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1905
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