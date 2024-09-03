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Феодор Иванов

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.06.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901 ст.

Отец: Атнюков Иван Антонов

Мать: Пераскева Борисова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
3 июня 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иван Антонов Чуряков и жена Пераскева Борисова, православные Восприемники села Авралей крестьянин Яков Артемьев Самарский и крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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