Феодор Иванов
Место рождения
Дата рождения02.06.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901 ст.
Отец: Атнюков Иван Антонов
Мать: Пераскева Борисова
3 июня 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иван Антонов Чуряков и жена Пераскева Борисова, православные Восприемники села Авралей крестьянин Яков Артемьев Самарский и крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно