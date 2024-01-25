Крайнова (Куртыгина) Антонина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Куртыгина) Антонина Константиновна

Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

1935

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Куртыгин Константин Васильевич

Мать: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
30.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Николай Степанович

Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары
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