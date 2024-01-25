Крайнова (Куртыгина) Антонина Константиновна
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения1935
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Куртыгин Константин Васильевич
Мать: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
30.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
г.Чебоксары