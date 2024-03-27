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Алексеев Гавриил Алексеевич

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.05.1873

Дата смерти

До 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1873

Отец: Алексеев Алексей Алексеевич

Мать: Алексеева Анна Филипповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Домна из Клявлино
Рождение ребёнка
31.03.1897

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Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1900

Сын: Алексеев Елисей Гавриилович

Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Алексеев Алексей Гавриилович

Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Алексеев Георгий (Егор) Гаврилович

Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1955

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