Алексеев Гавриил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1873
Дата смертиДо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1873
Бракосочетание
08.11.1893
Домна из Клявлино
Рождение ребёнка
31.03.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна
Рождение ребёнка
13.06.1900
Сын: Алексеев Елисей Гавриилович
Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Алексеев Алексей Гавриилович
Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Алексеев Георгий (Егор) Гаврилович
Мать ребёнка: Алексеева Домна (Доминика) Архиповна
Смерть
До 1955