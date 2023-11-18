Ставицкий Вячеслав Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавицкий Вячеслав Анатольевич

Ставицкий Вячеслав Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Ставицкая Мария Ефимовна

Смерть
2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close