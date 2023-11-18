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Ставицкий Вячеслав Анатольевич
Ставицкий Вячеслав Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ставицкая Мария Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать:
Ставицкая Мария Ефимовна
Смерть
2014
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