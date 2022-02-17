Бурханов Шавкат Насрутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1951
Дата смерти17.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1971
Сын: Бурханов Вячеслав Шавкатович
Мать ребёнка: Мамина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1977
Дочь: Пелевина Ольга Шавкатовна
Мать ребёнка: Бурханова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
31.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурханова Нина Григорьевна
Смерть
17.02.2022