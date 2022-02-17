Бурханов Шавкат Насрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурханов Шавкат Насрутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1951

Дата смерти

17.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1971 г.р.
1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: Насрутдин

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
25.07.1971

Сын: Бурханов Вячеслав Шавкатович

Мать ребёнка: Мамина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1977

Дочь: Пелевина Ольга Шавкатовна

Мать ребёнка: Бурханова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурханова Нина Григорьевна

Смерть
17.02.2022
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