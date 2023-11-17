Татьяна Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1895
Сын: Шапошников Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шапошникова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шапошникова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
05.03.1905
Дочь: Шапошникова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович
Смерть
Неизвестно