Татьяна Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1895

Сын: Шапошников Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шапошникова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шапошникова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Рождение ребёнка
05.03.1905

Дочь: Шапошникова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников - Дмитриевич

Отец ребёнка: Шапошников Дмитрий Никанорович

Смерть
Неизвестно
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