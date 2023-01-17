Шехтель Федор (Франц Адольф) Осипович
Место рождения
Дата рождения07.08.1859
Дата смерти26.06.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
26.06.1926