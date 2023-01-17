Шехтель Федор (Франц Адольф) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель Федор (Франц Адольф) Осипович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.08.1859

Дата смерти

26.06.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
26.06.1926
Москва, город федерального значения Москва
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