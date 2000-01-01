Негодяев Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Негодяев Панфил Лаврентьевич
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1863
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Грачёвка, Оренбургская обл.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Филипп(?)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно