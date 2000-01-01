Негодяев Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Феодор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Негодяев Панфил Лаврентьевич

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Оренбургская обл.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Филипп(?)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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