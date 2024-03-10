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Захарова Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Захарова Лукерья Лукьяновна

Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Захаров Спиридон Лукьянович

Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович

Смерть
Неизвестно
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