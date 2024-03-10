Захарова Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Захарова Лукерья Лукьяновна
Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захаров Спиридон Лукьянович
Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Захаров Лука Федорович
Смерть
Неизвестно