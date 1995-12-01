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Блохин Павел Григорьевич

Место рождения

Россия,Куюргазинский р-он, с. Отрада

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блохина (Асташова) Анна Илларионовна

Военная награда
Неизвестно
Блохин Павел Григорьевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1910 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, с. Ира. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
20.09.1945

Сын: Блохин Николай Павлович

Мать ребёнка: Блохина (Асташова) Анна Илларионовна

Смерть
?.12.1995

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