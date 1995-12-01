Блохин Павел Григорьевич
Место рожденияРоссия,Куюргазинский р-он, с. Отрада
Дата рождения1910
Дата смерти?.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Блохин Павел Григорьевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1910 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, с. Ира. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
20.09.1945
Мать ребёнка: Блохина (Асташова) Анна Илларионовна
Смерть
?.12.1995