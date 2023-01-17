Амирова (Габдулгалимова) Гайнесурур Габдулгалим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова (Габдулгалимова) Гайнесурур Габдулгалим кызы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.12.1888 ст.

Дата смерти

04.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1888 ст.

Отец: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Мать: Шамсинур Мугаллим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Никах
16.10.1907 ст.

Муж: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Сын: Амиров Хаким Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1913 ст.

Сын: Амиров Фами Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1916 ст.

Сын: Амиров Арзагетдин Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1919

Сын: Амиров Ясави Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Галлямова Шамсижиян Галляметдин кызы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1929

Сын: Амиров Мавлетьян Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1932

Сын: Галлямов Динислам Галляметдин улы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1932

Дочь: Амирова Назира Галляметдин кызы

Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Смерть
04.08.1984
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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