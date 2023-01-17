Амирова (Габдулгалимова) Гайнесурур Габдулгалим кызы
Место рождения
Дата рождения29.12.1888 ст.
Дата смерти04.08.1984
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1888 ст.
Отец: Абдулгалим Абдуллатиф улы
Мать: Шамсинур Мугаллим кызы
Никах
16.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Сын: Амиров Хаким Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
15.09.1913 ст.
Сын: Амиров Фами Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
08.11.1916 ст.
Сын: Амиров Арзагетдин Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
09.11.1919
Сын: Амиров Ясави Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Галлямова Шамсижиян Галляметдин кызы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
12.05.1929
Сын: Амиров Мавлетьян Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
03.05.1932
Сын: Галлямов Динислам Галляметдин улы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Рождение ребёнка
03.05.1932
Дочь: Амирова Назира Галляметдин кызы
Отец ребёнка: Амиров Галляметдин Миннигалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1984