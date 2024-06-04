Берестова Арина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Берестова) Аграфена Фокеева
Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Берестова) Домна Фокеева
Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Берестова) Марфа Фокеева
Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов
Смерть
После 1762