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Берестова Арина Григорьева

Место рождения

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Фока Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Берестова) Аграфена Фокеева

Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Берестова) Домна Фокеева

Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Берестов Михаил Фокин

Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Берестова) Марфа Фокеева

Отец ребёнка: Берестов Фока Михайлов

Смерть
После 1762

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