Бурункина (Федорова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Место рождения

Богоявление, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Федеров Федор

Мать: не указана

Богоявление, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурункин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурункин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
09.12.1919

Дочь: Бурункина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1921

Дочь: Бурункина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Бурункин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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