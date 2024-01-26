Бурункина (Федорова) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Федеров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурункин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1919
Дочь: Бурункина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.06.1921
Дочь: Бурункина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Бурункин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бурункин Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно