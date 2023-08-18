Бажанов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Бажанова (Романова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажанова Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Бажанова (Романова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Бажанова (Романова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Бажанова (Романова) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бажанова (Романова) Вера Михайловна

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