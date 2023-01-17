Попов Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Пётр Семёнович

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Место рождения

Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1923

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1923
Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1947 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1951
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957
г. Карлхорст, Германия
Место жительства
С 1958
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1960
Москва, город федерального значения Москва
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