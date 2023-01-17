Попов Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1947 по 1951
Место жительства
С 1951
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1955
Место жительства
С 1957
г. Карлхорст, Германия
Место жительства
С 1958
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
По 1960
Смерть
1960