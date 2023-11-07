Овечкина Наталья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина Наталья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

39 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Овечкина Марфа Федорова

Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1782

Сын: Овечкин Сила Федоров

Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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