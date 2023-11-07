Овечкина Наталья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
39 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Овечкина Марфа Федорова
Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев
10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1782
Сын: Овечкин Сила Федоров
Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев
19 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно