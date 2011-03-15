Лейс Алёна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейс Алёна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.2011

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2011

Отец: Лейс Евгений Викторович

Мать: не указана

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