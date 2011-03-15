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Лейс Алёна Евгеньевна
Лейс Алёна Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2011
Пол
Женский
Отец
Лейс Евгений Викторович
1988 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2011
Отец:
Лейс Евгений Викторович
Мать: не указана
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