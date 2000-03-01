Григорьева Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1917
Дата смерти01.03.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917
Отец: Григорьев Трофим Григорьевич
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
27.09.1944
Дочь: Курдяпина Надежда Павловна
Отец ребёнка: Курдяпин Павел Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курдяпин Павел Дмитриевич
Смерть
01.03.2000