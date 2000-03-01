Григорьева Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Мария Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1917

Дата смерти

01.03.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917

Отец: Григорьев Трофим Григорьевич

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
27.09.1944

Дочь: Курдяпина Надежда Павловна

Отец ребёнка: Курдяпин Павел Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курдяпин Павел Дмитриевич

Смерть
01.03.2000
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