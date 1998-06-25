Меркулов Пётр Петрович
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения15.01.1929
Дата смерти25.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1929
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Меркулова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Меркулова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1998