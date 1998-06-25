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Меркулов Пётр Петрович

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

15.01.1929

Дата смерти

25.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1929

Отец: Меркулов Пётр Иванович

Мать: Меркулова Арина Афанасьевна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Меркулова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Меркулова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Анна Дмитриевна

Смерть
25.06.1998
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