Маркичев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Маркичев Александр
Мать: Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1887
Дочь: Маркичева Екатерина
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
?.11.1887
Дочь: Маркичева Надежда
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Маркичева Наталья
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно