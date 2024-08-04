Маркичев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркичев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Маркичев Александр

Мать: Агафья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
?.01.1887

Дочь: Маркичева Екатерина

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
?.11.1887

Дочь: Маркичева Надежда

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Маркичева Наталья

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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