Коваленко Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Владимир Алексеевич

Коваленко Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1992

Отец: Коваленко Алексей Владимирович

Мать: Коваленко Гульназ Ахсановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close