Добротина Аграфена Евсеевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1826 ст.
Сын: Добротин Павел Емельянович
Отец ребёнка: Добротин Емельян Иванович
Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно