Добротина Аграфена Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина Аграфена Евсеевна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1826 ст.

Сын: Добротин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Добротин Емельян Иванович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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