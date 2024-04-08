Дмитрий Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Сильвестрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.

Дочь: Дмитриева София Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Васильково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.

Сын: Дмитриев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Васильково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1881

Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Дмитриев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Васильково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.

Сын: Дмитриев Онуфрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Васильково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.

Сын: Дмитриев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Васильково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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