Дмитрий Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.
Дочь: Дмитриева София Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1881
Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Дмитриев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.
Сын: Дмитриев Онуфрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно