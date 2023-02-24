Кадырова (Давлешина) Нажия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадырова (Давлешина) Нажия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1968

Отец: Виговсих Федор

Мать: Давлешина Фаузия Юмасултановна

Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Кадыров Эдуард Жалилович

Отец ребёнка: Кадыров Жалиль

Рождение ребёнка
06.07.1986

Дочь: Камалова Юлия Жалиловна

Отец ребёнка: Кадыров Жалиль

Белое Озеро, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Латыпова Гузалия Жалиловна

Отец ребёнка: Кадыров Жалиль

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадыров Жалиль

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