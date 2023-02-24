Кадырова (Давлешина) Нажия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1968
Отец: Виговсих Федор
Рождение ребёнка
01.07.1986
Отец ребёнка: Кадыров Жалиль
Рождение ребёнка
06.07.1986
Дочь: Камалова Юлия Жалиловна
Отец ребёнка: Кадыров Жалиль
Белое Озеро, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Латыпова Гузалия Жалиловна
Отец ребёнка: Кадыров Жалиль
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадыров Жалиль