Голенкин Михаил Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкин Михаил Наумович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

22.11.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1766

Отец: Голенкин Наум Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область

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