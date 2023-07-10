Голенкин Михаил Наумович
Место рождения
Дата рождения22.11.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1766
Отец: Голенкин Наум Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно