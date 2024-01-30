Ильин Василий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1864
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1864
Отец: Ильин Трофим Дмитриев
Мать: Южакова Анна Тимофеева
Бракосочетание
24.01.1882
дер. Нечаевой Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1889 ст.
Дочь: Ильина Александра Васильева
Мать ребёнка: Малахова Иулитта Исаакова
дер. Ильина Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Смерть
1911