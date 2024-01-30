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Ильин Василий Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1864

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1864

Отец: Ильин Трофим Дмитриев

Мать: Южакова Анна Тимофеева

Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Малахова Иулитта Исаакова

дер. Нечаевой Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1889 ст.

Дочь: Ильина Александра Васильева

Мать ребёнка: Малахова Иулитта Исаакова

дер. Ильина Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Смерть
1911
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