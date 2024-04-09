Зиновьев Евдоким Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Евдоким Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1862

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

1883 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862

Отец: Евдоким Зиновьевич

Мать: Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1883

Дочь: (Зиновьев) Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1887

Сын: Зиновьев Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна

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