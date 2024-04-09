Зиновьев Евдоким Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1862
Отец: Евдоким Зиновьевич
Мать: Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: (Зиновьев) Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1887
Сын: Зиновьев Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Зиновьева Ольга Николаевна