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Лукин Лукьян Емельянович

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Лукин Емельян Агапитович

Мать: Лукина Акилина Саввична

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1765

Сын: Лукин Евтихий Лукьянович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лукин Родион Лукьянович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лукин Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лукин Георгий Лукьянович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна

д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Степанида Яковлевна

д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно
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