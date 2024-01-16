Лукин Лукьян Емельянович
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Лукин Емельян Агапитович
Мать: Лукина Акилина Саввична
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: Лукина Степанида Яковлевна
д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно
д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно