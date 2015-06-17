Басырова Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1947
Дата смерти17.06.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947
Отец: Мухитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.?
Дочь: Басырова Светлана Шакиржановна
Отец ребёнка: Басыров Шакиржан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1973
Дочь: Басырова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Басыров Шакиржан
Смерть
17.06.2015