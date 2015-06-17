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Басырова Софья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1947

Дата смерти

17.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947

Отец: Мухитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.?

Дочь: Басырова Светлана Шакиржановна

Отец ребёнка: Басыров Шакиржан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Ахмеджан Фасхиевич

Рождение ребёнка
03.09.1973

Дочь: Басырова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Басыров Шакиржан

Смерть
17.06.2015

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