Михалкин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкин Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925

Отец: Михалкин Степан Николаевич

Мать: Михалкина Васса Васильевна

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