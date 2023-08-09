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Михалкин Владимир Степанович
Михалкин Владимир Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1925
Пол
Мужской
Отец
Михалкин Степан Николаевич
1892 г.р.
Мать
Михалкина Васса Васильевна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1925
Отец:
Михалкин Степан Николаевич
Мать:
Михалкина Васса Васильевна
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